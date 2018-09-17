«Сюрпризы» от Booking.com, о которых отельеры не знают

Юрист-отельер, Юрий Звонков, разобрал договор и выделил пункты, которые обязан знать каждый владелец объекта гостеприимства.

Договор от нидерландской компании Booking.com расписан на 23 страницах. Юрист-отельер, Юрий Звонков, разобрал договор и выделил пункты, которые обязан знать каждый владелец объекта гостеприимства.

Юрий Звонков, юрист-отельер, руководитель отеля «Царский Двор», г. Челябинск Видите ли, в России не было грандиозных споров с Букинг, отчасти это связано с тем, что по договору с ними все споры рассматриваются в суде Нидерландов. Так же нужно признать, что Букинг очень требователен к своевременной оплате комиссионных, но достаточно лояльно относится к иным нарушениям договора со стороны отельеров. Чаще всего споры возникают из-за размера комиссии, особенно, когда гость, самостоятельно отменивший заезд, на звонок колл-центра Букинга отвечает, что проживал в отеле. Мы сами не раз сталкивались с такими гостями: не могу объяснить зачем они это делают. Однако спорить из-за размера комиссии с Букингом практически бесполезно. Либо оплачиваешь счета, которые он выставляет, либо твой отель удаляют с площадки. Хотя иногда удается доказать обратное. Но не нужно забывать, что ответственность за нарушение пунктов может наступить не сразу, а по истечении времени, года, двух лет. А за это время может накопиться немалое количество нарушений и отвечать за них придется по юридическим стандартам этого государства! Кстати, что касается других, менее популярных отечественных площадок – мы не прогибаемся, если нам вменяют комиссию за гостя, который у нас не жил или иные нарушения (например паритет цен и квот) – мы отстаиваем свою позицию до конца, даже под угрозой удавления нас с площадки. Мы никогда не обманываем и если ставим гостю незаезд – значит так и есть. Отечественные ОТА имеют мизерную долю по сравнению с Букинг и пока они не способны жёстко диктовать свои условия отелям.

1. Сервис гарантирует, что предложения на сайте, в том числе – по количеству доступных к бронированию номеров, не хуже тех, что предлагают другие каналы продаж. Исключение составляют «закрытые группы», в которых состоят постоянные клиенты Booking.com. Действует условие: такие предложения и скидки нигде не разглашаются, их видят только участники «закрытых групп».

2. У Booking.com есть право предоставление скидки со стоимости номера за свой счет в границах комиссионного вознаграждения, которое получает компания для своих клиентов – участников системы.

3. Отель платит комиссию за каждую бронь, овербукинг, не заезд – если гостиница не сообщила Booking.com в течение двух дней о том, что гость не заедет.

4. Отель платит комиссионное вознаграждение в течении двух недель со времени выставления счета.

5. Комиссия не платится, если клиент отменил бронь до времени применения к нему штрафов. Если штрафные санкции вступили в силу, то комиссия выплачивается в обычном порядке.

6. Отель платит все местные штрафы и налоги самостоятельно, Booking.com не имеет к ним никаких отношений. Это говорит о том, что все гостиницы в РФ обязаны уплачивать НДС в размере 18% с суммы комиссии, которую перечислили Booking.com. Сюда попадают даже те отели, которые не платят НДС по общим правилам.

7. Если оплата комиссионного вознаграждения просрочена, то Booking.com защищает свои интересы следующими правами:

требование выплаты процентов по пени, которая установлена законодательством Королевства Нидерландов;

требование выплаты пени по законодательству страны, в которой находится отель, который просрочил уплату вознаграждения;

приостановление действия договора, в том числе – временное удаление конкретного отеля-должника с видимости на платформе.

Если проценты взимаются по законодательству РФ, то процентная ставка невысока – 7,25% годовых. Какие проценты предполагает к выплате законодательство Нидерландов – выяснить сложно. Но точно одно – ситуация оборачивается крупными расходами со стороны отеля.

Случаи не выплаты комиссионного вознаграждения невыгодны для отеля: малейшая задержка, даже при быстром восстановлении оплаты – это риск стать основой для пропажи отеля из Booking.com на неделю и больше.

8. Отель платит депозит по первому требованию компании Booking. Размер оплаты устанавливается Booking.com. Депозит – это гарантия, что договор со всеми пунктами вступил в законную силу.

9. Если у отеля овербукинг, то есть все номера распроданы и нельзя исполнить обязательства перед гостями, то отель обязан сразу же сообщить об этом Booking.com.

Booking.com в свою очередь вправе оставить за собой решение – предлагать гостю другое средство размещение или нет. Гостиница же предлагает гостю размещение в другом отеле, в номере такого же уровня, или выше. Кроме того, дает трансфер до места размещения и возмещает все разумные расходы, которые несет за собой необходимость смены места жительства гостю на время поездки.

Если Booking.com сам урегулирует ситуацию, то отель обязан в течение двух недель со времени выставления счета возместить расходы.

10. Гостинице запрещается аннулировать бронирования, которые прошли онлайн.

11. Гостиница самостоятельно авторизует карту гостя для гарантии бронирования. Если карта не авторизуется, то отель обязан сразу же сообщить об этом Booking.com.

12. В свою очередь Booking.com предложит гостю дать гарантию брони иным способ. Если гость отказывается, бронь по решению Booking.com, аннулируется.

13. Booking.com не несет ответственности и никак не влияет на отзывы гостей об отелях. Отзывы Booking.com – это интеллектуальная собственность компании, и отели не имеют права их использовать.

14. Отелю нельзя использовать имя Booking.com в собственной контекстной рекламе.

15. Booking.com имеет право снимать с гостя деньги за бронирование объекта размещения. Деньги, которые компания сняла сама, поступают в зачет комиссионного вознаграждения отеля. Если в зачет пошла вся сумма комиссии и деньги остались, то Booking.com переводит отелю оставшиеся суммы на счет.

Заранее изучите договор с платформой по онлайн-бронированиям Booking.com и знайте свои права.